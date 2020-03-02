Милонов предложил наказывать родителей, которые не дают детям мясо

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести уголовную и административную ответственность за исключение мяса из рациона детей, сообщает News.ru.

Он отметил, что в настоящий момент совсем не контролируется питание детей и они могут не получать мясо вследствие диеты, которую навязывают родители-"веганы". Милонов отметил, что подобная практика приводит детей к истощению, нервным расстройствам и другим заболеваниям.

Говоря о причинах таких случаев, депутат подчеркнул, что такие родители попадают под влияние околонаучных теорий и лишают детей белковой пищи. В связи с этим Милонов считает целесообразным введение административной или уголовной ответственности за кормление детей "несоответствующей пищей".

Ранее стало известно, что москвичи в последнее время стали чаще предпочитать кофе на соевом и ореховом молоке. Причиной тому выступает мода на правильное питание, веганство и вегетарианство.

Во Франции же работники мясных лавок просили полицию защитить их магазины от агрессивных веганов.