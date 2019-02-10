Растительное молоко: как заменить корову кокосом

Растительное молоко – абсолютный тренд последних лет, оно есть и на полках магазинов, и во многих кафе. Если еще не пробовали добавлять в кофе – обязательно сделайте это!

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Что это такое?

Растительное молоко – это вытяжка из семян, орехов и злаков. С начала их измельчают, смешивают с водой (ее количество зависит от того, насколько густой нужен напиток), а после субстанция отжимается и процеживается. В результате этих нехитрых манипуляций получается белая жидкость, по виду напоминающая молоко. Оно настолько популярно, что неравнодушные к напитку люди придумали даже всемирный день растительного молока и отмечают его 22 августа.

Из чего делают растительное молоко?

Теперь подробнее: молоко можно сделать из миндаля, кедра, кешью, кокоса, фисташек, макадамии, бразильского ореха, фундука, риса (из дикого, коричневого или белого), соевых бобов, овса, гречки, гороха, ячменя, арахиса, мака, кунжута, тыквенных семечек и далее до бесконечности.

Кто его вообще пьет?

Ответов сразу несколько. Растительное молоко предпочитают веганы, сыроеды или те, кто постится, – им оно заменяет напитки животного происхождения. Пьют его и те, у кого непереносимость лактозы, основного углевода обычных молочных продуктов. Ну и конечно его выбирают гурманы, которым нравятся оригинальные вкусовые решения.

А с чем его едят?

Растительное молоко – аналог коровьего, козьего и прочих. Поэтому его можно использовать там же, где и обычное: добавлять в кофе, варить кашу, печь пироги – все, что угодно.

Растительное молоко можно сделать дома?

Конечно, хотя не факт, что получится вкусно. В любом случае попробуйте. Вот принцип приготовления: замачиваете орехи или злаки на ночь в воде. Утром промываете, кладете в блендер, заливаете чистой водой и взбиваете. Долго и тщательно, до тех пор пока не получится однородная консистенция. После процеживаете через несколько слоев марли или льняное полотенце, чтобы получилась "чистая" белая жидкость, без крошек.

Лайфак: чтобы напиток получился сладким, добавьте в блендер мед, кленовый сироп или финики без косточек. Аромат растительного молока можно изменить приправами: молотой корицей, мускатным орехом, сухим имбирем, гвоздикой. В общем, экспериментируйте.

Это полезно?

Чаще всего встречается кокосовое, овсяное, рисовое, миндальное и соевое молоко. Самое полезное из них – кокосовое. Это настоящий суперфуд, в нем есть практически все, что нужно для ЗОЖа: аминокислоты, полиненасыщенные кислоты класса Омега-3, 6, 9, витамины B, A, C, PP, K, E, моно- и дисахариды. Кокосовое молоко положительно влияет на сердечно-сосудистую и желудочно-кишечную системы, стабилизирует уровень гемоглобина и холестерина в крови. Следующее по полезности – миндальное. Оно содержит кальций, фосфор, марганец, калий, магний, витамины А, Е, С, B1-B9. Самое то для мышц, кожи и нервной системы.

Уговорили. Какое выбрать?

Наиболее известный бренд – бельгийский Alpro. В этой линейке довольно много видов молока: соевое (причем с разными вкусами), миндальное, фундучное, кокосовое и другое. Марка Scotti – это в основном рисовое молоко с разными вкусовыми добавками. Линейка Bite – соевое, миндальное, рисовое с кокосом и овсяное. Ее плюс – вообще не содержит сахара.

Ксения Сергиенко