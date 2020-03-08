Опасная болезнь ждет вегетарианцев весной

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Специалисты предостерегли вегетарианцев от опасной болезни, которая может их застигнуть весной. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радио Sputnik рассказал о проблеме авитаминоза в России и дал советы, как бороться с заболеванием.

По его словам, от недостатка определенных витаминов в организме могут пострадать только вегетарианцы и традиционалисты. В группе риска оказываются те, кто целенаправленно ограничивает себя в питании. Остальные же люди получают достаточное количество микроэлементов, употребляя в пищу любые продукты из магазинов.

"В России культура вегетарианства не развита. У нас нет агропромышленной индустрии, которая обеспечивала бы вегетарианцев полноценным рационом, как в других странах. Из-за этого могут возникать дефициты витаминов животного происхождения и микроэлементов", – объяснил специалист.

Для того, чтобы избежать негативных последствий диет и ограничений, Болибок рекомендовал советоваться насчет рациона с диетологами, которые помогут подобрать правильный набор продуктов. В такой же помощи нуждаются традиционалисты, которые из года в год питаются одним и тем же.

"В этих продуктах чего-то в недостатке, а чего-то в избытке. Если же вы периодически меняете свой рацион и пробуете что-нибудь новое, то разнообразие продуктов, которое есть на прилавках, приводит к тому, что у вас не будет яркого дефицита витаминов или микроэлементов в организме", – заверил врач.

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