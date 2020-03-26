Член Совфеда отреагировал на критику российской помощи Италии

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что власти Италии потеряли контроль над распространением коронавируса.
Парламентарий отреагировал на статью La Stampa, где говорилось, что 80% техники, переброшенной из России в Италию для борьбы с коронавирусом, оказались бесполезными, передает ИА "НСН".
Издание, ссылаясь на итальянских чиновников, утверждало, что страна не нуждалась в оборудовании по дезинфекции территорий.
"Если техника не подходит, то что же они сами ничего с вирусом сделать не могут? У них там в геометрической прогрессии растет заражаемость и смертность", – обратил внимание Джабаров. По его словам, для объективной оценки ситуации и результата техника РФ должна использоваться две недели.
Кроме того, член Совфеда подчеркнул, что российские вирусологи делают все возможное при борьбе с инфекцией COVID-19.
Ранее стало известно, что в Италию прибыли 14 российских самолетов для помощи в борьбе с вирусом.
Как заявили во Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразилось уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В России число инфицированных достигло 840 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пик еще не пройден.
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