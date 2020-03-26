Член Совфеда отреагировал на критику российской помощи Италии

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что власти Италии потеряли контроль над распространением коронавируса.

Парламентарий отреагировал на статью La Stampa, где говорилось, что 80% техники, переброшенной из России в Италию для борьбы с коронавирусом, оказались бесполезными, передает ИА "НСН".

Издание, ссылаясь на итальянских чиновников, утверждало, что страна не нуждалась в оборудовании по дезинфекции территорий.

"Если техника не подходит, то что же они сами ничего с вирусом сделать не могут? У них там в геометрической прогрессии растет заражаемость и смертность", – обратил внимание Джабаров. По его словам, для объективной оценки ситуации и результата техника РФ должна использоваться две недели.

Кроме того, член Совфеда подчеркнул, что российские вирусологи делают все возможное при борьбе с инфекцией COVID-19.

Ранее стало известно, что в Италию прибыли 14 российских самолетов для помощи в борьбе с вирусом.

Как заявили во Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразилось уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В России число инфицированных достигло 840 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пик еще не пройден.