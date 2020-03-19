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Общество

20:44

Сербия закрывает все границы из-за коронавируса

общество за рубежом

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

В Сербии закрываются все границы из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента страны Александра Вучича.

Президент страны подчеркнул, что с 08:00 20 марта (10:00 по московскому времени) границы будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения. Исключение составляют грузовые автомобили.

Ранее Сербия закрыла границы для въезда иностранных граждан без регистрации и обязала всех возвращающихся в страну из-за рубежа граждан самоизолироваться. В стране закрыты детские сады, школы, учреждения культура и спорта.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Сербии составляет 103 человека. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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