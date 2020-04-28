Путин выступит с обращением на совещании с регионами

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин на совещании с регионами по коронавирусу планирует выступить с обращением. Информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Обращение главы государства состоится после 15:00.
"Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление, это действительно так", – уточнил Песков. При этом в Кремле не стали анонсировать каких-либо заявлений, связанных с запланированным обращением Путина, призвав дождаться совещания, которое пройдет в период с 15:00–16:00.
"Оно будет, скажем так, где-то в районе половины четвертого, плюс-минус, с трех до четырех", – уточнил Песков.
В начале апреля президент продлил режим нерабочих дней до конца месяца. Он добавил, что в это время предусмотрена выплата заработной платы. Путин уточнил, что режим сократят в случае, если эпидемиологическая обстановка будет улучшаться. Меры были приняты в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее Путин рассказал о задачах регионов РФ. Российский лидер подчеркнул, что все вопросы по борьбе с коронавирусом нужно решать быстро и оперативно.
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