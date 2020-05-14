В Москве за сутки вылечился от коронавируса 1 821 пациент

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще 1 821 человек вылечился после коронавирусной инфекции в Москве, общее число вылечившихся составило более 23 тысяч человек, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

"Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 23 327", – сказала вице-мэр.

Она напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания в соответствии с российскими и международными рекомендациями.

Ракова подчеркнула, что заниматься самолечением нельзя. COVID-19 ставят пациентам на основании теста.

По ее словам, при выписке все пациенты, которые должны оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Ранее сообщалось, что российские врачи с тревогой ждут, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране через неделю. Они выразили опасения, что майские праздники могут привести к ухудшению ситуации с COVID-19 в стране.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 4,1 миллиона случаев заражения, более 287 тысяч человек скончалось. В России выявлен 242 271 случай COVID-19, вылечились 48 003 человека, скончались 2 212.