В Москве за сутки вылечился от коронавируса 1 821 пациент

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Еще 1 821 человек вылечился после коронавирусной инфекции в Москве, общее число вылечившихся составило более 23 тысяч человек, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
"Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 23 327", – сказала вице-мэр.
Она напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания в соответствии с российскими и международными рекомендациями.
Ракова подчеркнула, что заниматься самолечением нельзя. COVID-19 ставят пациентам на основании теста.
По ее словам, при выписке все пациенты, которые должны оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Ранее сообщалось, что российские врачи с тревогой ждут, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране через неделю. Они выразили опасения, что майские праздники могут привести к ухудшению ситуации с COVID-19 в стране.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 4,1 миллиона случаев заражения, более 287 тысяч человек скончалось. В России выявлен 242 271 случай COVID-19, вылечились 48 003 человека, скончались 2 212.
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