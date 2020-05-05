Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, сообщает Агентство "Москва".

Там обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза выявляемости COVID-19 в регионах России и расширения тестирования. Группа говорила о введении масочного режима в общественных местах и о продаже масок. Темами совещания также были социальные выплаты безработным и другим категориям граждан в связи с пандемией и меры по соблюдению режима самоизоляции в период майских праздников.

Обсуждение коснулось разворачивания и оснащения оборудованием коронавирусных стационаров, обеспечения дополнительных выплат и безопасности медицинского персонала, сохранения необходимых объемов экстренной медицинской помощи по заболеваниям, не связанным с коронавирусной инфекцией.

В совещании участвовали руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов РФ. Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была создана распоряжением президента. Ее руководителем назначен Сергей Собянин.

6 мая совещание проведет Владимир Путин. На нем будет обсуждаться реализация принятых решений по борьбе с коронавирусом, также будут заслушаны рекомендации.

Заммэра Петр Бирюков ранее рассказал, что в столице в 78 корпусах федеральных и городских медучреждений оборудованы койко-места для лечения пациентов с коронавирусом. Около трех тысяч мест доступно во временных стационарах и 27 тысяч – в лечебных учреждениях. Выставочные павильоны и спортивные комплексы также выбраны для размещения еще десяти тысяч пациентов.

В России выявлено 10 102 новых случая COVID-19, из них 5 714 в Москве. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 155 370 случаев в 85 регионах, на столицу приходится 80 115.