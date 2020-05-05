Более половины заболевших младше 45 лет

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
5 714 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве за последние сутки, всего в городе их 80 115, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
46,4% среди новых пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет, 7% – от 66 до 79 лет, еще 3,3% – старше 80 лет. 9,3% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
Количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается, госпитализаций же – остается на прежнем уровне. Тенденция говорит о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов. До 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.
Заммэра Петр Бирюков рассказал, что в столице в 78 корпусах федеральных и городских медучреждений оборудованы койко-места для лечения пациентов с коронавирусом. Около трех тысяч мест доступно во временных стационарах и 27 тысяч – в лечебных учреждениях. Выставочные павильоны и спортивные комплексы также выбраны для размещения еще десяти тысяч пациентов.
Всего в России выявлено 10 102 новых случая COVID-19. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 155 370 случаев в 85 регионах.
Роспотребнадзор сообщает, что в стране провели порядка 4,5 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. На 4 мая под контролем остаются 222 510 человек.
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