Новые правила проезда грузовиков введут еще в трех округах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 августа вступят в силу новые правила проезда грузовиков в Центральном, Западном и Северо-Западном округах столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Таким образом, правила грузового каркаса будут действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД", – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе ЦОДД, ввод грузового каркаса повлиял на уровень шума и воздух: в жилых зонах стало тише, а воздух стал чище.

"Отмечается снижение концентрации вредных веществ в воздухе: оксида углерода в среднем в 1,5 раза и оксида азота в среднем в 1,6 раза. Также отметим, что новые правила не влияют на обслуживание магазинов и работу служб доставки – большегрузному транспорту для этих целей въезд в районы жилой застройки разрешен", – отметили в ЦОДД, добавив, что для этого нужны подтверждающие документы.

Такой запрет уже действует в ВАО, САО, СВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО, свободное движение грузовых автомобилей возможно лишь по улицам "грузового каркаса".

Пилотный проект запустили в ВАО в ноябре 2014 года.

Кроме того, Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) хотят сделать городской трассой без транзитных грузовых машин. Фуры могут пустить в объезд столицы по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), строительство которой сейчас идет.

В январе стали доступны два участка пятого пускового комплекса ЦКАД в Московской области. Он проходит по территории Звенигорода, Наро-Фоминского, Одинцовского городских округов, а также городских округов Истра и Солнечногорск.

В июне движение транспорта открыли по участку пятого пускового комплекса ЦКАД. Четырехполосный участок от Можайского до Новорижского шоссе состоит из нового отрезка ЦКАД протяженностью 12 километров и 11 километров реконструированной части А107 "Московское малое кольцо".

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что полностью замкнуть ЦКАД планируют в 2021 году. Общая ее протяженность составит 336,4 километра. Трасса будет включать четыре полосы, она пройдет приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно Малому и Большому московским кольцам.

