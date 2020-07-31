В столице 3 августа начнут работать 240 бахчевых развалов

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В Москве арбузы и дыни можно будет купить на 240 бахчевых развалах с 3 августа, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"По традиции, которая существует много лет, сразу после Дня ВДВ, 3 августа, в Москве открываются бахчевые развалы. В этом году их откроется несколько больше, чем в прошлом – 240 бахчевых развалов", – приводит его слова Агентство "Москва".

Немерюк уточнил, что развалы заработают во всех округах столицы, наибольшее количество – в ЮВАО и ЮАО.

Он отметил, что в прошлом году было открыто порядка 230 точек торговли арбузами и дынями.

Накануне специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова рассказала, что арбузы и дыни лучше не покупать до августа. Она добавила, что приобретением арбузов и дынь лучше заниматься в проверенных местах. К ним относятся специально оборудованные точки продажи, магазины или рынки. Кроме того, Чердакова посоветовала обратить внимание, не лежат ли арбузы и дыни на земле и на полу.

Она отметила, что зрелый арбуз должен иметь блестящую поверхность с ярко выраженным рисунком коры. Кроме того, его отличает усохший усик и плодоножка.

Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург дал рекомендации по употреблению арбузов. Он отметил, что россияне часто злоупотребляют этой ягодой. В частности, Гинзбург посоветовал есть арбуз небольшими порциями и с перерывом.