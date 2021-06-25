В Хабаровском крае временно приостановили вакцинацию из-за высокого спроса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вакцинацию в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре временно приостановили из-за высокого спроса. Об этом сообщил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.
Он уточнил, что для тех, кто прививается впервые, пока не хватает препарата. Никонов также рассказал, что за последние двое суток прививку от коронавируса в регионе поставили около 5,2 тысячи человек.
"В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины", – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов предупредил, что при увеличении интервала между прививками от COVID-19 до 1–1,5 месяцев может понадобиться третья или даже четвертая вакцинация.
Москвичам рассказали, где в городе можно привиться без очереди
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