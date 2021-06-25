Биолог предупредил об опасности увеличенного интервала между прививками от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
При увеличении интервала между прививками от коронавируса до 1–1,5 месяцев может понадобиться третья или даже четвертая вакцинация, поскольку первые две становятся бессмысленными.
Об этом рассказал доктор биологических наук, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов, подчеркнув, что речь идет о любой вакцине.
Эксперт объяснил, что интервал между прививками в две–три недели выбран не случайно. В этот промежуток иммунная система успевает прийти в состояние повышенной готовности и запоминает вирус, с которым нужно бороться.
"Если сделать перерыв очень большим, то это похоже на то, как вы выучили стихотворение, а вас его не спрашивают и не спрашивают, так вы его и забудете. <...> Прививаться вакциной, любой, с увеличенным интервалом в месяц или в полтора, особенно, если по собственному желанию, а не из-за медицинских противопоказаний, это не повод для того, чтобы беспокоиться, что по иммунной системе будет нанесен удар", – приводит слова Семенова ТАСС.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у России есть все шансы избежать жестких ограничений из-за ситуации с коронавирусом. Она подчеркнула, что перспектива введения новых ограничений прямо зависит от каждого жителя России, поскольку дисциплинированное соблюдение санитарных мер минимизирует вероятность такого сценария.
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