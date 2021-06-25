Песков заявил о намерении привиться "Спутником Лайт"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планирует в ближайшее время вакцинироваться от COVID-19 однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт", несмотря на наличие антител. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что пока не прививался из-за чрезвычайно высокого уровня антител и сохранения Т-клеточного иммунитета.

"Но у нас новые рекомендации врачей на этой неделе пришли, что даже с высокими антителами тоже лучше прививаться, поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически будет гораздо легче жить и работать, то я планирую в ближайшие недели сделать [прививку вакциной] "Спутник Лайт", – сказал Песков.

Песков и его супруга Татьяна Навка заболели коронавирусом в мае прошлого года. Они прошли лечение в больнице и были выписаны через пару недель.

Однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России 6 мая. Сообщалось, что "Спутник Лайт" подходит для ревакцинации и помогает увеличить уровень антител до величины, способной защитить от всех циркулирующих штаммов. Также препарат служит для поднятия уровня антител, когда после болезни или со временем после вакцинирования он снижается.