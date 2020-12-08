Песков признался, что задумывался о завещании, когда болел COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что во время своей болезни коронавирусом задумывался о составлении завещания.

"Были такие мысли", – сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1", отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что COVID-19 произвел на него необычное воздействие.

"Ощущения очень странные от болезни в целом", – заявил Песков.

Песков и его супруга Татьяна Навка заболели коронавирусом в мае. Они прошли лечение в больнице и были выписаны через пару недель.