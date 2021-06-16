РФПИ сообщил о положительном отзыве ЕМА по результатам испытаний "Спутника V"

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) представило положительный отзыв по результатам клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены, инспекция GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика) завершена и по ее результатам от Европейского агентства лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) был получен позитивный отзыв", – говорится в сообщении.

В фонде подчеркнули, что сообщения о переносе ЕС одобрения российского препарата не соответствуют действительности.

В сообщении говорится, что РФПИ и Центр имени Гамалеи продолжают работу с EMA в рамках последовательной экспертизы регистрационного досье.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что регистрация вакцины от коронавируса "Спутник V" в каждой из 66 зарубежных стран превратилась в настоящую битву.

Он также выделил несколько прорывных моментов, которые серьезно помогли в вопросе регистрации препарата. В частности, регистрация "Спутника V" в Аргентине позволила ускорить одобрение в других странах Латинской Америки.

Владимир Путин ранее поручил правительству до конца июня проработать вопрос организации платной вакцинации для иностранцев.

По его словам, распространена практика, когда зарубежные бизнесмены и руководители крупных европейских компаний приезжают в Россию, чтобы вакцинироваться от коронавируса.

