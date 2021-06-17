Разработчики "Спутника V" предложат производителям дозу вакцины от "индийского" штамма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Разработчики препарата против коронавируса "Спутник V" предложат другим производителям вакцин помощь для защиты граждан от "индийского" штамма инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

"Команда "Спутника V" скоро предложит дополнительную дозу вакцины другим производителям для лучшей защиты от "индийского" штамма коронавируса", – отметили представители препарата.

Ранее европейское агентство лекарственных средств (EMA) представило положительный отзыв по результатам клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". РФПИ и Центр имени Гамалеи продолжают работу с EMA в рамках последовательной экспертизы регистрационного досье.

