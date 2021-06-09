Лавров назвал пандемию коронавируса тестом на дружбу среди стран

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что пандемия COVID-19 стала тестом на настоящую дружбу среди стран мира. Об этом сообщает ТАСС.

"Друг познается в беде – это известно. Но целый ряд государств решил своими вакцинами не делиться, такой подход, наверное, неправомерен, особенно в условиях взаимозависимости, глобализации, но и с точки зрения общечеловеческой морали и нравственности", – сказал глава МИД РФ.

Лавров в качестве примера привел сотрудничество с Индией и напомнил, что Россия в течение последних месяцев организовала несколько достаточно крупных поставок гуманитарной медицинской помощи Индии.

"Надеемся, что этими и другими шагами и совместными усилиями мы сможем как можно скорее справиться с этой тяжелой болезнью, защитить здоровье наших граждан", – добавил он.

Ранее Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить гуманитарную помощь. В страну направили более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.

Минздрав Индии заявлял заявлял об обнаружении в стране нового штамма коронавируса с двойной мутацией. При этом специалисты уточняли, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах государства.

