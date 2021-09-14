В России выявили 17 837 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За минувшие сутки в России подтвердили 17 837 новых случаев коронавируса. В 1 148 (6,5%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
На Москву пришлось 1 609 случаев, на Санкт-Петербург – 839, на Московскую область – 796, на Свердловскую область – 498, на Самарскую область – 471, на Воронежскую область – 470, на Ростовскую область – 466, на Пермский край – 445, на Нижегородскую область – 419, на Омскую и Иркутскую области – по 369.
Всего в России зарегистрировано 7 176 085 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,1%, Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Республике Бурятия – 0,14%, Московской области и Карачаево-Черкесской Республике – 0,18%.
За последние сутки в стране от последствий коронавируса умер 781 человек, за весь период пандемии скончались 194 249 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 15 907 человек, за все время – 6 418 033.
Ранее Сергей Собянин поручил направить 850 миллионов рублей на проведение углубленной диспансеризации переболевших COVID-19. Правительство города внесло изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021–2023 годы, предусматривающие проведение углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом.
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