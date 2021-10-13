В WhatsApp может появиться новая функция

Фото: depositphotos/rafapress

В WhatsApp может появиться возможность управления резервной копией, сообщает портал WABetaInfo.

Пользователи смогут самостоятельно выбирать, какую именно информацию хранить в резервной копии. Это могут быть фотографии, аудио, видео, документы и другие файлы.

Кроме того, мессенджер научится отображать размер архива для каждого раздела, что поможет рассчитать точный размер бэкапа. Новая функция уже проходит бета-тестирование.

Эксперты не исключают, что так WhatsApp готовится к будущему ограничению для каждого пользователя, лимит которого составит 2 ГБ на Google Диске. При этом такая информация не является официальной.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится новая функция записи голосовых сообщений. Пользователи смогут ставить запись голосового сообщения на паузу, благодаря чему они получат возможность умещать больше информации в одну запись, не закидывая собеседника новыми уведомлениями.

В интерфейсе голосовых сообщений появится кнопка паузы, нажатие на которую будет приостанавливать запись. По данным экспертов, новая функция будет доступна бета-тестерам приложения WhatsApp на iOS. Позднее она станет доступна в новой версии приложения.