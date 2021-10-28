Москва онлайн покажет, как устроены роботы-курьеры "Яндекса"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

29 октября съемочная группа Москвы онлайн побывает в гостях у разработчиков роботов-курьеров "Яндекса". В прямом эфире мы покажем, где и как проектируются посыльные, а также понаблюдаем за роботом в деле и узнаем о всех его функциях.

"Яндекс.Ровер" – это робот-курьер, созданный специально для перевозки небольших грузов. Он автоматически планирует маршрут, оценивает ситуацию вокруг и объезжает препятствия. Робот может ездить по тротуарам со скоростью 5–8 километров в час.

"Почта России" планирует доставлять посылки при помощи таких роботов.

Смотрите прямую трансляцию 29 октября в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.