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Технологии

14:28

Москва онлайн покажет, как устроены роботы-курьеры "Яндекса"

технологии Москва онлайн

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

29 октября съемочная группа Москвы онлайн побывает в гостях у разработчиков роботов-курьеров "Яндекса". В прямом эфире мы покажем, где и как проектируются посыльные, а также понаблюдаем за роботом в деле и узнаем о всех его функциях.

"Яндекс.Ровер" – это робот-курьер, созданный специально для перевозки небольших грузов. Он автоматически планирует маршрут, оценивает ситуацию вокруг и объезжает препятствия. Робот может ездить по тротуарам со скоростью 5–8 километров в час.

"Почта России" планирует доставлять посылки при помощи таких роботов.

Смотрите прямую трансляцию 29 октября в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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