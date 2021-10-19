В МАИ разработали робота-змею для поиска людей под завалами

Фото: Агентство "Москва"/МЧС России

В Московском авиационном институте разработали робота-змею, который способен искать людей под завалами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.

По информации университета, устройство разработал студент пятого курса института робототехники Михаил Должанский. Робот представляет собой 50-сантиметровую "змею", которой можно управлять дистанционно.

"За счет своего небольшого размера робот может проникать даже в труднодоступные места под завалами, которые невозможно обследовать другими способами. Устройство отличается от существующих аналогов наличием двух камер – в головной и хвостовой части – и способностью свободно двигаться как вперед, так и назад, что помогает ему не застрять в ограниченном пространстве", – говорится в сообщении.

Должанский отметил, что роботом можно управлять и с помощью провода.



"Эта функция может применяться в случае, если сигнал плохо проходит между железобетонными конструкциями и дистанционное управление затруднено", – рассказал Должанский.

Разработчик планирует до 2023 года улучшить систему приема и передачи сигнала, доработать конструкцию для увеличения маневренности и проходимости.

Ранее в России на одном из полигонов провели испытания пяти ударных роботов "Маркер", которые действовали в автономной группе. Без участия человека роботы решали задачи по выходу на оптимальные огневые позиции и распределению целей в группе, а также самостоятельно реагировали на изменение боевой обстановки и обменивались целеуказаниями.

