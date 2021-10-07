На космодроме Восточный появился робот-охранник

Фото: twitter.com/Rogozin

На космодроме Восточный в Амурской области начали тестировать робота-охранника "Маркер". Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Тестирование проводят научно-технический центр "Охрана", компания "Андроидная техника" и Фонд перспективных исследований.

В настоящее время специалисты отрабатывают автономное патрулирование выделенных маршрутов охраны объектов наземной космической инфраструктуры. Также робот должен выявлять нарушителей периметра охраны, идентифицировать их и перехватывать, вести борьбу с беспилотными летательными аппаратами и оказывать противодействие террористическим актам.

На сегодняшний доступны пять модификаций "Маркера": три на гусеницах и две на колесах, добавил Рогозин.

Ранее сообщалось, что немецкая охранная компания Security Robotics приобрела российского человекоподобного робота Promobot, андроид будет патрулировать территорию офиса предприятия в Берлине.

В обязанности робота из России войдет видеонаблюдение за работниками компании и посетителями объектов, измерение температуры их тела, а также предоставление справочной информации на английском и немецком языках. В компании надеются, что машина позволит избавить полицейских и охранников от решения этих рутинных задач.

