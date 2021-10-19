В России испытали автономную группу ударных роботов – СМИ

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Фото: Yotube/ Фонд перспективных исследований
В России на одном из полигонов провели испытания пяти ударных роботов "Маркер", которые действовали в автономной группе. Об этом во вторник, 19 октября, со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает РИА Новости.
"В группе были задействованы пять робототехнических платформ "Маркер" – три на колесном шасси и две на гусеничном", – говорится в сообщении.
Без участия человека роботы решали задачи по выходу на оптимальные огневые позиции и распределению целей в группе, а также самостоятельно реагировали на изменение боевой обстановки и обменивались целеуказаниями.
Также сообщается, что за счет установленной аппаратуры и средств технического зрения, группа роботов самостоятельно провела разведку. В будущем планируется провести испытания с применением совместно с группой роботов летательных аппаратов.
Робот "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Трехтонный робототехнический комплекс может оснащаться различными видами вооружений, в том числе гранатометами.
Ранее сообщалось, что робота-охранника "Маркер" начали тестировать на космодроме Восточный в Амурской области. Специалисты отрабатывают автономное патрулирование выделенных маршрутов охраны объектов наземной космической инфраструктуры.
Также робот должен выявлять нарушителей периметра охраны, идентифицировать их и перехватывать, вести борьбу с беспилотными летательными аппаратами и оказывать противодействие террористическим актам.
Робот-охранник заступил на дежурство на космодроме Восточный
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