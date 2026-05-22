Володин: между зависимостью от гаджетов и снижением рождаемости есть прямая взаимосвязь

Между зависимостью от гаджетов и снижением рождаемости есть прямая взаимосвязь, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Вестям".

По его мнению, жизнь человека становится "вторична", если он "живет в гаджете" и интересуется чужой жизнью. В этом случае человек не занимается собой и не ищет спутника, что является трагедией. При этом такая ситуация наблюдается во многих странах.

"Надо постараться сделать все для того, чтобы мы вернулись к реальной жизни", – указал Володин.

Он также добавил, что зависимость детей от гаджетов можно преодолеть, если предложить альтернативные варианты досуга, поскольку запретами этот вопрос не решить. В качестве примера он предложил кружки и секции, куда ребенок мог бы ходить вместе с друзьями.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил против радикальных законодательных ограничений доступа несовершеннолетних к социальным сетям. Депутат подчеркнул, что для многих родителей увлеченность детей гаджетами является серьезной проблемой, однако добавил, что время и способы восприятия информации изменились.

