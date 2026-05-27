Психолог Самбурский: ухудшение почерка может сигнализировать о деменции

Исследователи из португальского университета смогли доказать взаимосвязь между некрасивым почерком и развитием когнитивных нарушений у пожилых. Что говорит о человеке манера письма – в материале Москвы 24.

Просто плохой почерк?

Ученые из Университета Эворы (Португалия) смогли выявить скрытые когнитивные нарушения у пожилых с помощью почерка. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

Авторы отметили, что письмо от руки представляет собой сложный процесс, который объединяет моторику, пространственное мышление, память, возможность обрабатывать речь и удерживать концентрацию внимания. Поэтому почерк может говорить о признаках уязвимости мозга в процессе старения.

Чтобы проверить этот тезис, ученые провели исследование, отобрав для эксперимента 58 пожилых от 62 до 92 лет. У большинства из них наблюдались те или иные когнитивные нарушения. Всем добровольцам предложили выполнить задания на графическом планшете. Тесты включали простые упражнения, где надо было рисовать точки и линии, а также задания на скорость письма – диктант и списывание.

Причем планшеты не просто "ждали" окончания выполнения заданий, а фиксировали силу нажатия на специальную ручку, скорость письма, расстояние между пробелами и другое.

Если простейшие упражнения не выявили особых различий у участников исследования, то диктант оказался для некоторых испытанием. У тех, кто не имеет когнитивных проблем, качество текста не зависело от скорости движений. При этом у участников с нарушениями трудности прослеживались довольно четко: пожилые медлили с написанием, растягивали слова или увеличивали буквы.

В итоге результаты доказали специалистам, что скорость письма и характер штрихов во время диктанта могут указывать на проблемы работы мозга.

Ранее стало известно, что хронический стресс, который часто игнорируется молодежью, провоцирует раннее развитие болезни Альцгеймера. По словам невролога Ирины Жуковой, постоянное повышение кортизола оказывает нейротоксическое воздействие, вызывая атрофию гиппокампа и запуская преждевременное когнитивное снижение.

Ухудшение без понятной причины

Клинический психолог Станислав Самбурский отметил в разговоре с Москвой 24, что письмо – это настоящий нейропсихологический тест, а сам почерк зависит от работы мозга.

Однако важно не перепутать, когда корявая манера письма считается нормой, а когда – тревожным сигналом.





Станислав Самбурский клинический психолог Насторожиться нужно, когда манера письма изменилась. Представьте, что, например, бабушка всю жизнь писала красиво, а тут она начала присылать открытки с непонятными буквами. Они стали мельче или резко крупнее, строки поползли. Или если видно, что во время письма появились странные паузы, пропуски или ошибки в простых словах, проблема с формулировкой мысли, то это уже история не про красоту. Это сигнал, что мозгу сложно контролировать несколько процессов одновременно.

Также манера письма может измениться из-за проблем со зрением. Помимо этого, она способна ухудшиться после инсульта, из-за депрессивного состояния, неврологических заболеваний. Иногда проблема является своеобразным проявлением приема лекарств, пояснил эксперт.

Однако, если почерк ухудшается заметно без понятной причины, а также возникают забывчивость, рассеянность, мысль "соскальзывает", появляется трудность с подбором слов, тремор рук и нарушение координации, не стоит списывать это на возраст или усталость. Важно обратиться к неврологу, чтобы пройти нейропсихологическую диагностику. Иногда ухудшение почерка может свидетельствовать и о деменции, заключил эксперт.

В свою очередь, профайлер-верификатор, клинический психолог, полиграфолог Елена Печкурова в беседе с Москвой 24 отметила, что почерк также способен указывать на сложный период в жизни или другие трудности.



Елена Печкурова профайлер-верификатор, клинический психолог, полиграфолог При этом все зависит от того, как именно почерк искажается. Если становится корявым, дерганным, смазанным, с постоянными зачеркиваниями (то есть выглядит как страшный черновик), я бы предложила обратить внимание на состояние и задать вопрос: "Что со мной не так? Нужна ли мне помощь?"

Эксперт добавила, что также почерк отражает определенные особенности личности. В целом у каждого есть своя определенная манера письма и свои особенности.

"Даже если человек пишет по-разному в зависимости от настроения, акценты остаются – круглые, излишне округлые или заостренные буквы. Например, если говорить очень обобщенно, то более округлые буквы больше говорят о мягкости, чувственности, чувствительности в какой-то степени", – отметила специалист.

Однако на все детали манеры написания нужно смотреть как в совокупности, так и индивидуально, заключила Печкурова.

