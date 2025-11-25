Арестован подросток, ранивший ножом охранника ТЦ и двух полицейских в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве арестован подросток, который ранил ножом охранника торгового центра и двух полицейских, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что он заключен под стражу по ходатайству следователей. Несовершеннолетнего обвиняют в покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент произошел 23 ноября. 16-летний молодой человек не менее двух раз ранил ножом охранника торгового центра на Ореховом бульваре. По предварительным данным, это произошло после того, как телохранитель сделал мальчику замечание.

Потерпевшему своевременно оказали помощь и госпитализировали. В тот же день полицейские установили местонахождение подростка. Во время задержания он ранил двух правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого проверяют на причастность к совершению других преступлений на территории столичного региона. При этом злоумышленник не признал вину.

