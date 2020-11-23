В Помпеях нашли два сохранившихся тела жертв извержения Везувия

Фото: pompeiisites.org

Археологи обнаружили тела двух жертв извержения Везувия, которое в 79 году уничтожило древнеримский город Помпеи.

Как говорится в заявлении на сайте археологического парка, одни из останков принадлежат одетому в короткую тунику римлянину в возрасте от 18 до 25 лет ростом около 156 сантиметров.

Судя по позвонкам, этот человек выполнял "тяжелую физическую работу", что позволило исследователям предположить, что он являлся рабом.

Второй жертвой был мужчина около 30-40 лет, его рост составлял 162 сантиметра. На момент извержения Везувия на нем была сравнительно "более замысловатая одежда" – туника и шерстяная накидка.

Древнеримский город Помпеи находится недалеко от Неаполя. Впервые его обнаружили в 1592 году. Сейчас это музей под открытым небом. Раскопки ведутся до сих пор.

Ранее археологи обнаружили развалины конюшни с сохранившимися останками лошади. Находку помогли сделать мародеры, которые в поисках драгоценностей выкопали 60-метровую сеть туннелей.