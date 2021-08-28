В России создали боевой экзоскелет с электродвигателями

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Фото: ТАСС/Стоян Васев
В России создали первый опытный образец боевого экзоскелета с электродвигателями. Как рассказали в госкорпорации "Ростех" на форуме "Армия-2021", он может войти в состав экипировки солдата будущего.
"Экзоскелет, который мы создаем совместно с нашими коллегами из НИИ механики МГУ имени Ломоносова, снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе – на 15 процентов, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20 процентов точнее", – рассказал РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Экзоскелет работает в двух режимах. В активном режиме физические возможности человека усиливают сервоприводы — безредукторные электродвигатели, работающие от аккумуляторов. Режим включается при движении солдата по пересеченной местности или горам. В пассивном режиме экзоскелет предназначен для движения по горизонтальной поверхности с грузом.
Сервоприводы экзоскелета оборудованы позиционными датчиками, а также датчиками давления в стопах, за счет чего экзоскелет адаптируется под особенности человека, не сковывает движения и позволяет двигаться интуитивно.
Ранее Владимир Путин выразил надежду, что зарубежные гости проявят интерес к российскому вооружению, представленному на форуме "Армия-21".
Президент подчеркнул, что в текущем году в форуме участвуют более 90% предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, занимающихся выполнением гособоронзаказа.
Кроме того, впервые в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" пройдет фестиваль робототехники и инновационных технологий "РобоАрмия". В числе экспонатов выставки продемонстрируют человекоподобных андроидов, таких как робот Robo-C. В оргкомитете выставки отмечают, что данный андроид умеет общаться и выражать эмоции. Также Robo-C может принять облик любого человека на Земле.
На фестивале "РобоАрмия" будут показаны передовые разработки в области робототехники, космических, авиационных, VR- и AR-технологий, бионики и нейротехнологии ученых со всей страны.
Вассерман оценил новинки, представленные на форуме "Армия-2021"
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