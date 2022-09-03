Участок Тверской улицы перекроют из-за Дня города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Схема движения транспорта временно изменится в центре столицы в связи с подготовкой ко Дню города и проведением праздничных мероприятий, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 00:01 5 сентября до 23:59 8 сентября по одной полосе закроют в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулках. Кроме того, одну полосу в сторону области перекроют на участке Тверской улицы от дома 1 на Охотном ряду до дома 16 на Тверской улице и участок Моховой от дома 15, строения 1 до Тверской улицы.

С полуночи 8 сентября до 08:00 12 сентября ограничат движение на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, на нескольких соседних переулках, Моховой улице от Воздвиженки до Тверской и в Театральном проезде.

С полуночи 10 сентября до 23:59 11 сентября нельзя будет проехать по Петровке и примыкающим к ней Рахмановском и Крапивенском переулках, а также Неглинной улице.

10 сентября с 20:30 до 21:30 ограничат проезд на площади Васильевский Спуск, Москворецкой улице, Большом Москворецком мосту, Старой площади, в Китайгородском проезде и на участках примыкающих к нему набережных.

За пределами центра города с 20:50 до 21:10 перекроют участки Озерной аллеи в Зеленограде, Центральной и Физической улиц в Троицке, улицы Кадырова в Южном Бутове. С 12:00 до 21:30 ограничат движение по участку проезда вдоль торгового центра "Авиапарк". Это связано с запуском фейерверков.

Ранее Сергей Собянин объявил о датах празднования Дня города Москвы. Праздничные мероприятия по случаю 875-го дня рождения города состоятся 10 и 11 сентября. Центральными точками празднования станут 19 площадок и многочисленные парки, музеи, учреждения культуры.

Москвичей ожидают творческие и спортивные фестивали, а также ряд других развлекательных и культурных мероприятий. Мэр отметил, что праздничный салют в Москве запустят с 23 площадок в 21:00 10 сентября.