Схему движения в центре Москвы изменят из-за подготовки ко Дню города

В центре Москвы временно поменяют схему движения. Это связано с подготовкой празднования Дня города.

Так, уже перекрыли по одной полосе движения в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулках, а также на некоторых участках Тверской улицы. С 00:00 8 сентября до 8:00 12 сентября будет закрыто движение по Тверской от Пушкинской площади до Охотного ряда, Моховой улице от Воздвиженки до Тверской, а также по Театральному проезду.

Также с 00:00 10 сентября на один день перекроют проезд по улице Петровке и примыкающим к ней Крапивенскому и Рахмановскому переулкам, а также по Неглинной улице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.