S7 запустит рейсы из Москвы в Анталью с 26 сентября

Фото: Агентство "Москва"

Компания S7 запустит рейсы из Москвы в Анталью и обратно с 26 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

"Первый рейс по маршруту Москва – Анталья отправится 26 сентября, а полеты из Новосибирска начнутся 22 октября", – уточнили в компании.

Отмечается, что приобрести билеты можно уже сейчас. Самолеты из российской столицы на турецкий курорт и обратно будут летать каждый день, а из Новосибирска – один раз в неделю по субботам. При этом с 1 ноября количество рейсов из Новосибирска увеличится до двух раз в неделю.

Ранее сообщалось, что время перелета между Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи, Турцией сократилось примерно на 35 минут. Отмечалось, что самолеты теперь смогут летать через Волгоград и Астрахань, а не облетать территорию через Казахстан. При этом полеты разрешили на высоте выше 10 000 метров.

