"Торги Москвы": крупные объекты для инвесторов

Город выставил на торги несколько крупных лотов. Это земельные участки под капитальное строительство, а также пансионат "Парус" в Рузском районе Подмосковья.

На каких условиях город отдаст объекты инвесторам и какова их коммерческая привлекательность? Об этом – в программе "Торги Москвы".