Предприниматели обратились более 686 тысяч раз за услугами в имущественно-земельной сфере

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С января по июнь московские предприниматели более 686 тысяч раз обратились за услугами в имущественно-земельной сфере, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"С начала года городу поступило более 686 тысяч обращений от представителей бизнеса, более 99% заявлений было подано онлайн", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Отмечается, что предпринимателям доступно 34 услуги и сервиса в земельно-имущественной сфере. Самыми популярными оказались:
Общая площадь приобретенной недвижимости составила более 35 000 квадратных метров. Сумма сделок достигла 3,7 миллиарда рублей, уточнил Ефимов. По его словам, больше всего договоров – 30 – заключено с предпринимателями в Центральном округе. На юго-запад и север столицы пришлось 25 и 22 договора соответственно.
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