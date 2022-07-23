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Москва 24

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Экономика

16:03

Предприниматели обратились более 686 тысяч раз за услугами в имущественно-земельной сфере

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января по июнь московские предприниматели более 686 тысяч раз обратились за услугами в имущественно-земельной сфере, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"С начала года городу поступило более 686 тысяч обращений от представителей бизнеса, более 99% заявлений было подано онлайн", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что предпринимателям доступно 34 услуги и сервиса в земельно-имущественной сфере. Самыми популярными оказались:

  • "Запрос на сверку расчетов по финансово-лицевому счету по договору аренды";
  • "Предоставление информации по финансово-лицевым счетам арендаторов земельных участков";
  • "Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации".

Ранее стало известно, что представители малого и среднего бизнеса с начала 2022 года выкупили у Москвы 177 объектов коммерческой недвижимости. Сделки провели по преимущественному праву.

Общая площадь приобретенной недвижимости составила более 35 000 квадратных метров. Сумма сделок достигла 3,7 миллиарда рублей, уточнил Ефимов. По его словам, больше всего договоров – 30 – заключено с предпринимателями в Центральном округе. На юго-запад и север столицы пришлось 25 и 22 договора соответственно.

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