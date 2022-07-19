МСБ выкупил у города около 180 объектов недвижимости с начала 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Самарин

Представители малого и среднего бизнеса с начала 2022 года выкупили у Москвы 177 объектов коммерческой недвижимости. Сделки провели по преимущественному праву. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Общая площадь приобретенной недвижимости составила более 35 000 квадратных метров. Сумма сделок достигла 3,7 миллиарда рублей, уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Больше всего договоров – 30 – заключено с предпринимателями в Центральном округе. На юго-запад и север столицы пришлось 25 и 22 договора соответственно", – процитировали в пресс-службе Ефимова.

Известно, что МСБ может приобрести коммерческую недвижимость по рыночной стоимости. Сумму сделки определяют оценщики. Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что представителям МСБ доступна рассрочка на приобретение объектов сроком на 7 лет.

В пресс-службе уточнили, что для получения услуги представителям отрасли необходимо обратиться на портал мэра и правительства Москвы в раздел "Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы". Договоры купли-продажи заключают в онлайн-формате.

Ранее стало известно, что МСБ арендует у города более 3 000 коммерческих помещений. Некоторые из предпринимателей снимают пространства с целью дальнейшего приобретения. В мае 2022 правом на приобретение коммерческой недвижимости уже воспользовались 22 арендатора.