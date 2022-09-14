Начался прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

12:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объявила, что в столице начался прием заявок ИТ-специалистов на участие в ежегодном конкурсе "Лидеры цифровой трансформации". Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
Сергунина рассказала, что конкурсанты будут в командах создавать технологичные решения для Москвы.
"Мы приглашаем на конкурс программистов, аналитиков, дизайнеров со всей России и из других стран. Столичные ведомства предлагают им на выбор 10 задач", – объяснила заммэра.
Принять участие в проекте могут специалисты старше 18 лет. Потребуется регистрация, после которой необходимо создать команду от двух до пяти человек или присоединиться к существующей.
Начальные этапы конкурса "Лидеры цифровой трансформации" пройдут в онлайн-формате. В финал отберут 100 самых перспективных коллективов. Он пройдет в очном виде в формате двухдневного фестиваля 17 и 18 ноября.
По словам Натальи Сергуниной, одна из задач предстоящего состязания – создать сервис определения оптимальных мест для установки городских постаматов. Кроме того, будет предложено разработать цифровую платформу для молодых специалистов.
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин заявил, что цель городских властей заключается в том, чтобы конкурсанты дорабатывали проекты и впоследствии выводили свои продукты на рынок.
В нынешнем году для каждой задачи в рамках конкурса "Лидеры цифровой трансформации" предусмотрено по три призовых места. Первые получат по миллиону рублей, вторые – по 600 тысяч, третьи – по 400 тысяч.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина пригласила специалистов со всей России на ИТ-соревнование Moscow Travel Hack. Состязание запланировано на 15–16 октября, причем в рамках конкурса предлагается разрабатывать цифровые продукты для индустрии туризма.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: