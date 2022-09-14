Начался прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объявила, что в столице начался прием заявок ИТ-специалистов на участие в ежегодном конкурсе "Лидеры цифровой трансформации". Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Сергунина рассказала, что конкурсанты будут в командах создавать технологичные решения для Москвы.

"Мы приглашаем на конкурс программистов, аналитиков, дизайнеров со всей России и из других стран. Столичные ведомства предлагают им на выбор 10 задач", – объяснила заммэра.

Принять участие в проекте могут специалисты старше 18 лет. Потребуется регистрация, после которой необходимо создать команду от двух до пяти человек или присоединиться к существующей.

Начальные этапы конкурса "Лидеры цифровой трансформации" пройдут в онлайн-формате. В финал отберут 100 самых перспективных коллективов. Он пройдет в очном виде в формате двухдневного фестиваля 17 и 18 ноября.

По словам Натальи Сергуниной, одна из задач предстоящего состязания – создать сервис определения оптимальных мест для установки городских постаматов. Кроме того, будет предложено разработать цифровую платформу для молодых специалистов.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин заявил, что цель городских властей заключается в том, чтобы конкурсанты дорабатывали проекты и впоследствии выводили свои продукты на рынок.

В нынешнем году для каждой задачи в рамках конкурса "Лидеры цифровой трансформации" предусмотрено по три призовых места. Первые получат по миллиону рублей, вторые – по 600 тысяч, третьи – по 400 тысяч.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина пригласила специалистов со всей России на ИТ-соревнование Moscow Travel Hack. Состязание запланировано на 15–16 октября, причем в рамках конкурса предлагается разрабатывать цифровые продукты для индустрии туризма.