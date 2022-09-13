"Кросс нации" пройдет в Москве 17 сентября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Всероссийский день бега "Кросс нации" проведут в столице 17 сентября. Массовое спортивное мероприятие организуют во всех округах Москвы. Об этом сообщает сайт Мосгорспорта.

В этот день для участников будут доступны дистанции на 200 метров, 1, 2, 3, и 5 километров. Также спортсменам предложат выполнить норматив ГТО по бегу. Кроме того, участники до 18 лет смогут получить юношеский спортивный разряд.

"Кросс нации" является самым крупным по числу участников и географическому охвату праздником в РФ. Все те, кто желает присоединиться к забегу, должны предварительно пройти регистрацию на сайте Мосгорспорта до 12:00 14 сентября. Участникам следует выбрать округ, в котором они запланировали стартовать.

Ранее в Москве провели традиционный осенний велофестиваль. На мероприятии выступили и любители, и опытные спортсмены. В рамках фестиваля велосипедистам предстояло проехать 29 километров.