Московский осенний велофестиваль. Прямой эфир

В центре столицы проходит традиционный осенний велофестиваль.

Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская пообщается с участниками мероприятия и узнает, как они готовились к продолжительной велопрогулке.

В фестивале примут участие как опытные спортсмены, так и любители. Велосипедистам предстоит преодолеть 29 километров. Маршрут будет пролегать от делового центра "Москва-Сити" до ВДНХ.

На финише заработает фестивальный городок, где спортсмены смогут поучаствовать в развлекательной программе и конкурсах, выиграть призы и перекусить.

В этом году в Москве уже прошли два крупных велофестиваля – весенний и ночной.