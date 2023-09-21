Ряд маршрутов московского транспорта изменили к запуску новых станций салатовой ветки

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве к запуску новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро изменили 14 маршрутов наземного транспорта. Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

По информации ведомства, после введенных изменений наземный транспорт стал проезжать до станций "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что в начале недели после улучшений маршрутов пассажиры совершили примерно 55 тысяч поездок. Он отметил, что этот показатель на 7% больше, чем 4 сентября.

Как сообщили в департаменте, вдобавок был сделан новый маршрут 587, который соединил станцию МЦД-1 "Лианозово" со станцией "Бибирево". Теперь те, кто проживают на улицах Угличской, Илимской, Абрамцевской и в ЖК "В стремлении к свету" могут добраться до станций чуть быстрее.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что 13 дублирующих друг друга маршрутов удалось объединить в семь, поэтому наземный транспорт будет теперь проезжать чаще.

"Мы заранее продумываем все изменения в маршрутной сети, чтобы обеспечить доступ к новой инфраструктуре для большего числа людей. Развиваем городской транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина и делаем поездки пассажиров комфортнее", – подытожил Ликсутов.

Ранее пресс-служба столичного Дептранса сообщила, что москвичи и гости столицы в текущем сезоне совершили вдвое больше поездок на арендованных электросамокатах, чем год назад. В ведомстве также рассказали, что в большинстве случаев – в 85% – жители столицы арендуют средства индивидуальной мобильности, чтобы добраться до офиса, дома, парка, метро или остановки общественного транспорта.

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