В столице открылось 46 электрозарядных станций в рамках проекта "Энергия Москвы"

Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В рамках проекта "Энергия Москвы" в столице за сентябрь и октябрь открыли 46 электрозарядных станций (ЭЗС). На северо-востоке города москвичи могут воспользоваться 18 новыми станциями, на севере – 17, в центре – одной, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Создаем зарядную инфраструктуру в рамках проекта “Энергия Москвы”: планируем, что к 2024 году ЭЗС появятся во всех районах столицы. Электромобиль можно будет удобно зарядить в любой точке города, поэтому москвичам будет комфортнее переходить на современный и экологичный электрический транспорт", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Первые зарядные станции для электромобилей появились в Москве в 2015 году. С 2020 года в столице реализуется проект развития легкового электротранспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры "Энергия Москвы".

В рамках проекта в городе установили более 220 электрических зарядных станций, всего в Москве их свыше трех тысяч.

Ранее стало известно, что в мае 2023 года в Москве в три раза вырос спрос на электрозарядные станции для автомобилей. C момента запуска проекта "Энергия Москвы" в 2022 году пользователи воспользовались городскими зарядными станциями более 155 тысяч раз. Загрузка на быстрых станциях составляет 18%.

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