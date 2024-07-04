Еврокомиссия ввела пошлины на электромобили из Китая

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Еврокомиссия ввела предварительные антидемпинговые пошлины на электромобили из Китая. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление ЕК.

Как уточнила организация, размер пошлин для основных автомобильных производителей составит от 17,4 до 37,6% от стоимости продукции.

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее призвал Китай отказаться от экспорта товаров в Россию. По его словам, тарифные ограничения Евросоюза в размере 39% против электромобилей Китая не станут наказанием. Также министр выразил надежду на скорый диалог между Европой и КНР.

До этого глава МИД Китая Ван И во время переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном отметил, что сотрудничество КНР и США приведет к обоюдному выигрышу, а конфликт – к обоюдному проигрышу.

Дипломат подчеркнул, что негативные факторы в китайско-американских отношениях все еще усиливаются, поскольку Белый дом продолжает попирать законные права Китая на развитие.

