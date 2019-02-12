Александра Друзя обвинили в попытке подкупа

Телеведущий, публицист, главный редактор игры "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил магистра шоу "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в попытке подкупа. Игрок интеллектуальных игр якобы просил сообщить ему вопросы игры в обмен на часть выигрыша. Пост редактора опубликован на платформе LiveJournal.
"Я обвиняю Александра Друзя в аморальном для игрока в интеллектуальные игры, неэтичном поведении", – говорится в публикации.
По словам Бера, инцидент связан с программой, которая вышла в эфир "Первого канала" в декабре прошлого года. Друзь незадолго до съемок позвонил Беру, в обмен на часть выигрыша попросил его раскрыть список вопросов и ответов. Илья Бер передал игроку только часть реальных вопросов, чтобы доказать, что знаток пользовался подсказками. При этом весь разговор, в котором прозвучали предложения о подкупе, был записан на диктофон.
Александр Друзь и игравший вместе с ним знаток Виктор Сиднев дошли до финального вопроса, но не смогли на него ответить. В итоге они завершили игру с несгораемой суммой 200 тысяч рублей.
Редактор уточнил, что не знает, участвовал ли в сговоре Сиднев. Бер обратился в комиссию по этике Международной ассоциации клубов (МАК) "Что? Где? Когда?" с предложением дисквалифицировать Друзя как игрока. В пресс-службе Первого канала рассказали, что проверяют достоверность телефонных записей.
"Кто хочет стать миллионером?" – российский аналог шоу британского канала ITV1 Who wants to be a millionaire. С 2001 года программа выходит на российском телевидении, а с 27 декабря 2008 года ее ведущим стал Дмитрий Дибров.
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