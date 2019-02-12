Знаток Скипский высказался по поводу обвинения в адрес Друзя

Игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский прокомментировал зявление главредактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера о том, что магистр Александр Друзь пытался заранее узнать ответы на вопросы передачи.
"Комментировать шоу Друзя и Бера мне не очень хочется. Я не в курсе происходящего, кроме того, что Бер написал. Парни разберутся, я надеюсь", – цитирует Скипского RT.
Он выразил сожаление, что один из участников скандала может пострадать.
Ранее главный редактор "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. Игрок интеллектуальных игр якобы просил сообщить ему вопросы игры в обмен на часть выигрыша.
У себя в блоге в LiveJournal Бер сообщил, что инцидент связан с программой, которая вышла в эфир в конце прошлого года. Друзь попросил его сообщить список вопросов и ответов. Редактор передал игроку только часть реальных вопросов.
В итоге на программе Друзь и игравший вместе с ним знаток Виктор Сиднев дошли до финального вопроса, но не смогли на него ответить. Они завершили игру с несгораемой суммой 200 тысяч рублей.
К проверке информации о попытке подкупа подключилась редакция программы "Что? Где? Когда?". В ситуации также разбирается и руководство Первого канала.
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