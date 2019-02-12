Почему Александра Друзя обвиняют в попытке подкупа

Главный редактор игры "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил магистра шоу "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в попытке подкупа. Тот якобы просил сообщить список вопросов и ответов в предстоящей игре в обмен на часть планируемого выигрыша в три миллиона рублей. Теперь редактор требует исключить знатока из Международной ассоциации клубов (МАК) "Что? Где? Когда?". Какими могут быть последствия подобных обвинений – разбирались корреспонденты портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Наталья Онищенко

Заплатить за победу

Илья Бер в своем блоге сообщил, что якобы передал игроку только часть реальных вопросов, чтобы доказать, что тот пытается сжульничать. В итоге на программе Александр Друзь и игравший вместе с ним знаток Виктор Сиднев дошли до финального – пятнадцатого вопроса, но не смогли на него ответить. Они завершили игру с несгораемой суммой 200 тысяч рублей.

Разговор Бера и Друзя был опубликован в "Живом журнале" главного редактора, однако подтверждения, что на записи именно Друзь, – нет. "Я обвиняю Александра Друзя в аморальном для игрока в интеллектуальные игры, неэтичном поведении и предлагаю Правлению МАК принять решение о его дисквалификации в качестве игрока в спортивное "Что? Где? Когда?", а также организатора турниров и функционера МАК. Прошу считать этот пост официальным обращением в Комиссию по этике МАК и в Правление МАК. Копии будут направлены на официальные адреса этих структур. Да, странно обращаться с заявлением на Друзя в комиссию, которую он сам и возглавляет, но не я его туда выбирал, да, и он там не один", – пишет Бер.



Руководство Первого канала уже прокомментировало разгоревшийся скандал, пообещав разобраться в ситуации. "У нас масса вопросов к этой истории, о которой мы сегодня узнали из прессы. Мы должны проверить достоверность записей телефонных разговоров и выяснить, действительно ли собеседником Ильи Бера (редактор программы "Кто хочет стать миллионером?") был Александр Друзь, а также задать ряд вопросов самому Беру", – сообщили в пресс-службе канала "Интерфаксу".

А был ли подкуп?

Фото: Первый канал

Комментарий от Александра Друзя порталу Москва 24 получить не удалось. На телефонный звонок он не ответил, а также на письмо по электронной почте. Не получилось взять комментарий и у его дочери Инны Друзь.

Пресс-секретарь передачи "Что? Где? Когда?" Виктория Селиванова пояснила порталу Москва 24, что знакома с обвинениями главного редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" в адрес Александра Друзя, и сейчас команда программы пытается выяснить все обстоятельства этой истории.

Адвокат Илья Новиков, экс-игрок программы "Что? Где? Когда?" заявил порталу Москва 24, что к нему обращались за адвокатской помощью по данному делу, но, соблюдая профессиональную этику, давать комментарии он не имеет права. Другой бывший игрок клуба "Что? Где? Когда?" Александр Бялко уверен, что Друзь "никогда на такое не пойдет".

"Ерунда какая-то. Как нормальный еврей, он считает деньги, никогда не даст взятку. Очень странно, я в это все не верю", – подчеркнул бывший игрок телеканалу Москва 24.

В свою очередь, кандидат исторических наук и член клуба знатоков "Что? Где? Когда?" Сергей Виватенко также прокомментировал порталу Москва 24 ситуацию с обвинениями в адрес Друзя.

"Я думаю, что это вообще не та история, из которой можно что-то раздуть. Полагаю, что это все тихо закончится, как будто ничего и не было. Почему сейчас Бер это вытащил? Потому что сейчас ему надо о себе напомнить что ли? Ну, молодец, напомнил. Если бы он сразу его (Друзя. – M24) схватил бы за руку – это был бы другой вопрос. Хотя мы не знаем, что там происходило в течение этих месяцев, поэтому надо смотреть. Я думаю, что Друзь должен подать в суд на Бера. А если не подаст, то вопрос – почему?" – отметил Виватенко.

Поддержал обвиненного знатока и ведущий "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров. Он в беседе с журналистами радиостанции "Говорит Москва" усомнился, что такие переговоры были, так как, по его мнению, Александр Друзь – эрудированный человек и это ему просто не нужно.

Он также заявил, что лично к нему никто ни с какими просьбами не обращался, а во время съемок той программы он не заметил в поведении Друзя ничего необычного. Также, по мнению телеведущего, Друзь "меньше всех" способен на мошенничество.



Могут ли быть юридические последствия?

В соответствии с теми обвинениями, которые прозвучали в адрес Александра Друзя, ему не грозит уголовное наказание, даже если будет доказано, что они не ложные, считает адвокат Александр Трещев. При этом эксперт полагает, что сам скандал, вероятно, сможет нанести урон репутации знатока, поскольку тот пока не спешит с ответным заявлением.

"Молчание Друзя – это самый явный факт того, что эта история может растекаться до самых невероятных размеров. Главный редактор на телевидении не является должностным лицом, ситуацию вряд ли можно квалифицировать как предложение взятки. Здесь моральная история, нет административного правонарушения. Однако моральная дискредитация персонажа может стоить гораздо дороже, чем просто какой-то административный штраф за проезд или переход на красный свет", – заявил адвокат порталу Москва 24.