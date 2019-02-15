Друзя и Бера отстранили от участия в "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?"

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Редактор Илья Бер и игрок интеллектуальных игр Александр Друзь отстранены от участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?". Об этом заявили в пресс-службе Первого канала.

Это связано с тем, что ситуация нанесла репутационный вред вещателю и производителю передачи.

"Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей, которые смотрели тот выпуск "Миллионера", – сообщили ТАСС в пресс-службе.

Уточняется, что Бер отстранен на неопределенный срок. Решение приняло руководство производителя программы "Красный Квадрат".

Итоги игры "Кто хочет стать миллионером?" с участием знатоков аннулирован, а выигрыш выплачен не будет. "Илья Бер был не вправе устраивать "следственные эксперименты" – какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался – в федеральном телеэфире", – считает глава "Красного Квадрата" Илья Кривицкий.

Друзь и главред "Кто хочет стать миллионером?" обменялись взаимными обвинениями

Скандал по поводу телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" разгорелся после заявления главного редактора программы Ильи Бера о том, что Друзь якобы просил сообщить ему список вопросов и ответов к предстоящей игре в обмен на часть планируемого выигрыша в три миллиона рублей. Бер выложил аудиозапись разговора о сделке в своем "Живом журнале", при этом потребовав исключить знатока из Международной ассоциации клубов (МАК) "Что? Где? Когда?".

В свою очередь, Друзь заявил, что за организацией аферы стоит именно редактор шоу. По его словам, он был удивлен наглостью Бера, и решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек".

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст не исключил, что за историей с попыткой подкупа редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера знатоком "Что? Где? Когда?" Александром Друзем стоит личный конфликт. При этом он подчеркнул, что личный конфликт "не должен компрометировать любимую многими и не завязанную в скандалах программу".

Член клуба знатоков "Что? Где? Когда?", кандидат исторических наук Сергей Виватенко высказал мнение, что Александр Друзь должен подать в суд на Илью Бера. "А если не подаст, то вопрос – почему?", – отметил Виватенко. Знаток предположил, что главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером" Илья Бер, благодаря громкой истории хочет напомнить о себе.