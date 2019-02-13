Друзь задумался над обращением в суд в связи с обвинением в подкупе

Магистр "Что? Где? Когда?" Александр Друзь не исключил, что обратится в суд в связи с обвинениями в подкупе, выдвинутыми главным редактором программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером. Об этом знаток рассказал в беседе с ТАСС.
При этом Друзь подчеркнул, что пока не принял окончательного решения по поводу обращения в суд.
Ранее в этот день гендиректор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что телеканал проводит внутреннее расследование в связи со скандалом с участием Бера и Друзя. По его мнению, за историей с подкупом может стоять личный конфликт редактора и знатока.
12 февраля Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. Знаток якобы предложил ему долю от выигрыша в обмен на вопросы, которые прозвучат в программе "Кто хочет стать миллионером?".
В свою очередь, Друзь заявил, что за организацией аферы стоит именно редактор шоу. По его словам, он был удивлен наглостью Бера и решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек".
Кроме того, Друзь рассказал о предложении редактора Виктору Сидневу, с которым участвовал в съемках программы. Они договорились, что дойдут до 15 вопроса и дадут на него неправильный ответ, а затем расскажут о попытке подкупа руководству Первого канала.
Александр Друзь ответил на обвинения в попытке подкупа
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