Константин Эрнст разберется в конфликте Друзя и редактора

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст не исключил, что за историей с попыткой подкупа редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера знатоком "Что? Где? Когда?" Александром Друзем стоит личный конфликт, передает "Интерфакс".
"Мы должны понять, как было на самом деле. На первый взгляд, это выглядит, возможно, как личный конфликт. Но тем не менее выводы будут сделаны, когда мы выясним все обстоятельства", – заявил гендиректор Первого канала.
Он подчеркнул, что личный конфликт между Бером и Друзем "не должен компрометировать любимую многими и не завязанную в скандалах программу".
Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили, что по факту конфликта знатока и редактора программы будет проведено внутреннее расследование. В частности, возникает вопрос, почему Бер обнародовал информацию о попытке подкупа со стороны Друзя только сейчас, хотя передача снималась в ноябре прошлого года.
12 февраля Илья Бер рассказал, что Александр Друзь попытался его подкупить. Знаток ему предложил долю от выигрыша в обмен на вопросы, которые прозвучат в программе. Редактор "Миллионера" также предоставил записи телефонных разговоров с Друзем.
Знаток ответил на обвинения на следующий день. По словам Друзя, именно редактор предложил ему принять участие в афере. Магистр отметил, что был удивлен наглостью Бера, и решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек".
Друзь добавил, что рассказал о предложении редактора Виктору Сидневу, с которым участвовал в съемках программы. Знатоки якобы договорились довести передачу до 15 вопроса, если прозвучат именно те, которые им передал Бер. На последний же вопрос они решили дать неправильный ответ, после чего рассказать о попытке подкупа руководству Первого канала.
Александр Друзь предлагал откат редактору "Кто хочет стать миллионером?"
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