Выгоден ли кому-нибудь скандал в передаче "Кто хочет стать миллионером?"

Александр Друзь ответил на обвинения со стороны главного редактора телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера в попытке подкупа. Он пояснил, что все было с точностью до наоборот, и инициатором сделки был как раз Бер. Выгоден ли кому-нибудь скандал в интеллектуальной передаче и как это скажется на ее рейтингах – в материале портала Москва 24.

В чем суть конфликта

Скандал по поводу телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" разгорелся после заявления главного редактора программы Ильи Бера о том, что Друзь якобы просил сообщить ему список вопросов и ответов к предстоящей игре в обмен на часть планируемого выигрыша в три миллиона рублей. Бер выложил аудиозапись разговора о сделке в своем "Живом журнале", при этом потребовав исключить знатока из Международной ассоциации клубов (МАК) "Что? Где? Когда?".

После молчания длиной в сутки Александр Друзь все-таки ответил на обвинения, подтвердив, что на записи действительно его голос. Однако версия событий знатока разительно отличалась от озвученной Бером. Друзь заявил, что именно он является потерпевшей стороной. И вообще, это они вместе с другим знатоком Виктором Сидневым пытались вывести на чистую воду редактора интеллектуальной игры, так как инициатором сделки был именно Бер. Магистр признается, что его удивила подобная наглость и он решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек". Поэтому, когда Бер стал обсуждать детали, Друзь ему подыграл. А перед самой съемкой Друзь и Сиднев решили, что если на игре им зададут те же вопросы, то они доведут передачу до финального, пятнадцатого вопроса, но не будут выигрывать главный приз и расскажут о случившемся руководству передачи.

В свою очередь, Илья Бер в разговоре с порталом Москвы 24 пояснил, что заранее предугадал реакцию Друзя.



Илья Бер Я его ответ предсказал, это касается того, что я злодей и его спровоцировал. Ну а что он еще может сказать? Он мог бы начать рассказывать, что записи смонтированы или фальшивые – это было бы, наверное, хуже. Мне гораздо проще, он подтвердил все факты, которые я изложил. Уже неплохо, а дальше ему нужна какая-то линия защиты, он выбрал такую.

По словам Бера, сейчас сложно спрогнозировать, как скандал отразится на рейтингах передачи "Кто хочет стать миллионером?".

"История про то, что знал ответ на три миллиона, но не ответил, по-моему, это детский сад. Предыдущие четыре вопроса ему были неизвестны, но они с Сидневым дали ответы, а на последний не стали отвечать, потом собирались куда-то пойти, но на самом деле не пошли и никому ничего не сказали. Выводы сами делайте, кому верить. Как эта история отразится на рейтингах передачи – понятия не имею, я не Господь Бог", – заключил собеседник портала Москва 24.

Фото: первый канал

Кому-то это выгодно?

Многократный участник и победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман в разговоре с порталом Москва 24 предположил, что скандальная история невыгодна ни одной из конфликтующих сторон. При этом интеллектуал больше склоняется к версии Бера.



Анатолий Вассерман Что касается Друзя, то он действительно, как пишет Бер, пользуется в игровой тусовке далеко неоднозначной репутацией. И поэтому версия Бера мне представляется правдоподобнее, но, разумеется, у меня нет фактов, позволяющих принять сторону кого-то из них. Поэтому я могу ждать только результатов исследований или, возможно, расследований. И мне, конечно, жаль, что все происходит именно так

По словам Вассермана, в других странах уже бывали подобные скандалы с интеллектуальными телепередачами, которые развивались по такому же сценарию. Поэтому он не исключил, что случаи мошенничества в интеллектуальных играх все-таки бывают.

"Судя по опыту подобных скандалов в телевизионных играх в других странах, это изрядно испортит репутацию игры и снизит ее рейтинг. Так что я не думаю, что скандал поднят ради популярности кого бы то ни было", – заключил Вассерман.

Кандидат исторических наук и член клуба знатоков "Что? Где? Когда?" Сергей Виватенко заявил порталу Москва 24, что эта ситуация в первую очередь невыгодна всему интеллектуальному сообществу.

(участвовали в передаче. – M24) , и тот человек, который устроил все это разбирательство, они имеют отношение к международному клубу "Что? Где? Когда?". Это, конечно, неприятно

Сергей Виватенко На рейтингах передачи "Кто хочет стать миллионером?" это никак не отразится, это отразится больше на "Что? Где? Когда?", потому что люди, которые там сидели, и тот человек, который устроил все это разбирательство, они имеют отношение к международному клубу "Что? Где? Когда?". Это, конечно, неприятно

По словам Виватенко, необходимо провести детальное разбирательство и выяснить, "кто прав, а кто неправ". "Нужно довести дело до конца. Если это будет спущено на тормозах, будет еще хуже", – добавил он.

При этом знаток ранее также задался вопросом, почему Бер опубликовал сообщение о якобы имевшем место подкупе не сразу, а выждал несколько месяцев. Ведь сама злополучная программа вышла в эфир еще 22 декабря. "Потому что сейчас ему надо о себе напомнить что ли? Ну, молодец, напомнил", – сказал Виватенко.

Фото: ТАСС/Интерпресс/Владимир Бертов

Ведущий передачи "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров уверен в том, что на репутацию шоу разбирательство никак не повлияет.

"Передача не благодаря каким-то пакостям настолько популярна, а как раз потому, что это единственная программа, где речь ни о каких пакостях не идет, а она только образовывает русского зрителя. Это было, есть и будет. А этот скандальный случай – исключение из правил", – пояснил Дибров порталу Москва 24.

В свою очередь, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин считает, что зрителей обычно привлекает "любая скандальность".

"Если говорим о рейтинге смотрения, то, к сожалению, любой скандал, если он не совсем позорный, только повышает интерес к программе. За исключением того, если он ставит под сомнение саму суть программы. Как в случае с Друзем, ставится под сомнение сама интрига, сама суть проекта, его основа. И в этом случае, может быть, наоборот, этот скандал может снизить интерес к самой игре. Любая палка имеет два конца", – подытожил эксперт.