Милонов обругал творчество Шнурова

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Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал "отрыжкой пивника" творчество Сергей Шнурова. Таким образом парламентарий прокомментировал инициативу Димы Билана ввести цензуру на отечественной эстраде.

"Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат", – цитирует Милонова Пятый канал.

Депутат недоумевает, "как страна может быть культурной, если Шнур поет в Государственном Кремлевском дворце".

Исполнителей музыки с нецензурной лексикой и организаторов их концертов парламентарий назвал вредителями и "убийцами Пушкина".

Милонов считает, что сейчас повсеместно распространяется "суррогат культуры". Он предложил ввести административную ответственность для тех, кто публично выражается нецензурно.

Ранее Милонов зачитал рэп на мотив композиции Хаски. В клипе Милонов выразил свое отношение к отменам рэп-концертов.