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12:49

Шнуров объяснил свою фразу о Пушкине

культура

12:49

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что кроме Александра Пушкина в русской культуре существуют и другие поэты. Так он объяснил сказанную в Госдуме фразу о том, что "Пушкин – наше не все".

"Окромя дорогого нашего Александра Сергеевича есть еще Баратынский, окромя Есенина есть Клюев. Культура большая", – сказал музыкант в интервью РБК.

По его мнению, российские парламентарии остались в XIX веке и живут категориями романтизма. "Они до сих пор все высокопарное и розовенькое воспринимают как культуру в хорошем смысле слова, а все то, что с сереньким у них не культура, а бескультурье", – считает Шнуров.

В Госдуме прошли парламентские слушания, посвященные работе над законом "О культуре". В них участвовали музыканты Сергей Шнуров и Андрей Макаревич. Как передали СМИ, лидер "Ленинграда" хотел донести до участников слушаний то, что депутаты и сенаторы далеки от народа, в отличие от него самого. Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов полагает, что заявление Шнурова – пиар.

Он также сказал, что концепция закона выглядит как попытка с помощью сети поймать океан. По словам музыканта, любой блогер сейчас является производителем культуры и создателем смыслов.

В конце февраля Шнурова пригласили в общественный совет при комитете ГД по культуре. Главы комитета Елена Ямпольская отметила, что совету нужно "больше независимо мыслящих людей, больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре".

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